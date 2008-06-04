Перенести контент

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок293 просмотра

Есть задача, перенести контент (в основном каталог) со старого сайта на новый.

Объем большой, сроки ограничены (работу нужно выполнить до 15.06.08).

Решение задачи на усмотрение исполнителя.

Доступов от старого сайта нет, есть "омертвленная" копия сайта.

Новый сайт спрограммирован и принят заказчиком на самописной CMS (трогать его нельзя), есть система администрирования. Структура нового каталога уже забита. От нового сайта доступы предоставим.

Условия работы:

скорость, качество, конфиденциальность.

Тестовое заполнение каталога для оценки работы, предоплата, полная оплата после принятия работы заказчиком.

Пишите свои сроки и свою стоимость, буду выбирать из лучшего соотношения цена/качество

17 лет назад
x-rom
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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