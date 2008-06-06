Наполнение сайта контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок355 просмотров

Нужен контент менеджер работавший с World Press.

Сайт www.morefilms.ru - нужно заполнять инфой с подобных сайтов.

Ежедневно по 50 постов.

Оплата понедельно.

Предлагайте цены.

17 лет назад
FoxLan
Дамир 
51 год
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить форум темами/сообщениями

    Есть форум на алкогольную тематику. необходимо изобразить бурную переписку. При создании сообщений, для простоты возможно будет выбирать из списка имя пользователя и время ответа (что бы не тратить время на разные логины под разными именами). ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Набить форум

    Есть форум сайта http://tatorg.ru Форум чистый, тематика бизнес татарстана и все что с ним связано. Нужно набить его первоначальными темами и поставми. Оплата по факту. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение каталога Joomla

    $20

    Нужна наполнить каталог товаром. Каталог сделать на VirtueMart(Joomla), так что хотелось бы чтобы у исполнителя был опыт работы с этим компонентом и CMS. Оплата 20 вмз. Сроки завтра к утру. Нужно подойти к этому ответственно. ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется рерайт статей сайта с учетом SEO

    Есть раздел сайта http://www.m-stroykomplekt.ru/catalog/izo/ Что нужно сделать SEO-оптимизированный текст каждой страницы товара из данного раздела &gt; 2000 символов на основе уже имеющегося, при этом сохранить читаемость для клиентов. После успешного сотрудничества ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Текст для сайта

    Написать текст для сайта: главная, услуги, сайт-визитка, промо-сайт и т.д. Тематика: создание и раскрутка сайтов.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенести каталог товаров

    Нужно наполнить каталог товаров информацией. 1. вся информация берется с существующего сайта и переносится на новый 2. кол-во товаров около 150 3. перенести на новый сайт нужно следующее - ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенести контент

    Есть задача, перенести контент (в основном каталог) со старого сайта на новый. Объем большой, сроки ограничены (работу нужно выполнить до 15.06.08). Решение задачи на усмотрение исполнителя. Доступов от старого сайта ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется много статей

    $250

    Три сайта, тематика "копии часов", "копии vertu" необходимы вменяемые интересные и обязательно SEO оптимизированные под поисковые запросы статьи. Список ключей будет выдан.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнить магазин товарами, последующая поддержка

    Для длительного сотрудничества в Москве. Есть интернет-магазин (пустой) на сайте со статическим каталогом продукции (был до развертывания магазина). Так вот, требуется перенести в интернет-магазин данные с того статического каталога продукции с ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Выкачать и рассортировать фотографии

    Необходимо выкачать большой объем качественных фотографий автомобилей , больше 1000 шт., с указанного сайта. И рассортировать их по моделям и маркам. Средний объем фотки 300-500 Кб. Потом закачать их несколькими архивами на указанный FTP. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад