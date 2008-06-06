Набить форум

ЛОШАРА!!! Оплатит пробные 10 постов. После запросил оплату за 290. В ответ получил: атака на сервер и всякая такая хрень, мол счета заблочены переведёт через банк на яндекс. Прождал 10 дней. Денег нет, в аську не отвечает. Начал поиск этого "товарища" через местный интелегент. Найдут, больш на фрилансе сидеть не будет(писать не сможет)!!!