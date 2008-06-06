Нужно наполнить форум se-forum.org.ru оплата для начала небольшая.выслушаю ваши цены.
Администрирование cайта
Сайт нужна поддержка, то есть, добавления новостей, и пару статей, работа не сложная.
Только на сегодня, оплата 10$ зависит от того сколько вы сделает...
Подробности по ICQ 403-159-636
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