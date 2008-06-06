Администрирование cайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок264 просмотра

Сайт нужна поддержка, то есть, добавления новостей, и пару статей, работа не сложная.

Только на сегодня, оплата 10$ зависит от того сколько вы сделает...

Подробности по ICQ 403-159-636

17 лет назад
R_o_o_t
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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