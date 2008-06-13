Контент на МодХ

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Закрыт5 заявок162 просмотра

Нужен думающий контент-менеджер который способен качественно и быстро добавлять контент на системе модХ. Нужно будет не только добавлять текст, но и обрабатывать фотки, делать заголовки, предлагать лучшие варианты решения. Жду предложений. По цене – договоримся.

Просьба писать в формате опыт работы с модХ – цена от – icq.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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