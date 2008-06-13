Здравствуйте. Имеется три блога, которые необходимо пополнять контентом на английском языке. Контент - либо креатив, либо рерайт статей с других источников (предоставлю). Тематики - виагра, хербал, антидепрессанты. В день необходимо оставлять ...
Поиск контента для сайта
Нужно найти по тематике "Издательское дело и редактирование"
– Статьи
– Книги
Необходимы рабочие ссылки для скачки данных материалов с ресурсов интернета( т.е. вам необходимо найти и дать мне конкретную рабочую ссылку на книгу, статью чтобы я скачал)
Оплата
– либо за 1 найденную ссылку
– либо за объем в мегабайтах информации
Пишите свои цены и какой вид оплаты вас устраивает
Заявки фрилансеров
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