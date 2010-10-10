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Нужно найти каталоги компаний (фирм), что бы в дальнейшем использовать их в качестве примера для разработки собственного каталога.
Желательно (но НЕ обязательно! главное, что бы это были структурированные каталоги компаний), что бы эти каталоги имели след.функционал:
1. Многоуровневость (большая вложенность разделов)
2. регистрация, редактирование данных о компании
3. восстановление регистрационных данных в случае утери
4. добавление прайс листов
5. добавление изображений
6. загрузка логотипа
7. добавление новости компании
8. Отзывы пользователей + возможность отвечать на отзывы
9. Captcha
10. Рейтинги
11. Последние добавленные фирмы на главной странице
12. Система расширенного поиска (по названию компаний, по товарам, словам, телефонам, видам деятельности и т.д.)
13. Возможность отправки запроса в компанию на товар
14. Уведомления компании о поступившем отзыве, запросе на товар
АДМИНУ
15. предварительная модерация новых организаций, новостей, отзывов, ответов на отзывы
16. Настраиваемая форма регистрации компаний (выбор обязательных-необязательных полей)
17. Рекламные инструменты для админа и пользователей для продвижения зарегистрированных компаний на сайте (например: отображение ссылки, статьи или презентации компании на главной странице или в специальном разделе, возможность поднятия в ТОП, выделение цветом в общем списке и т.д.)
18. Уведомление администратора о регистрации новой компании
19. Автоматически генерируемые TITLE и META теги страниц
20. Блокировка по IP, e-mail, телефону
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