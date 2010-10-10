Нужно найти каталоги компаний (фирм), что бы в дальнейшем использовать их в качестве примера для разработки собственного каталога.

Желательно (но НЕ обязательно! главное, что бы это были структурированные каталоги компаний), что бы эти каталоги имели след.функционал:

1. Многоуровневость (большая вложенность разделов)

2. регистрация, редактирование данных о компании

3. восстановление регистрационных данных в случае утери

4. добавление прайс листов

5. добавление изображений

6. загрузка логотипа

7. добавление новости компании

8. Отзывы пользователей + возможность отвечать на отзывы

9. Captcha

10. Рейтинги

11. Последние добавленные фирмы на главной странице

12. Система расширенного поиска (по названию компаний, по товарам, словам, телефонам, видам деятельности и т.д.)

13. Возможность отправки запроса в компанию на товар

14. Уведомления компании о поступившем отзыве, запросе на товар

АДМИНУ

15. предварительная модерация новых организаций, новостей, отзывов, ответов на отзывы

16. Настраиваемая форма регистрации компаний (выбор обязательных-необязательных полей)

17. Рекламные инструменты для админа и пользователей для продвижения зарегистрированных компаний на сайте (например: отображение ссылки, статьи или презентации компании на главной странице или в специальном разделе, возможность поднятия в ТОП, выделение цветом в общем списке и т.д.)

18. Уведомление администратора о регистрации новой компании

19. Автоматически генерируемые TITLE и META теги страниц

20. Блокировка по IP, e-mail, телефону