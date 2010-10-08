Заполнения сайта текстами

$20
Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок384 просмотра
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Требуется заполнение сайта по коммерческой недвижимости текстами, (быстрый рерайт)300-400 знаков., фотографиями.

Детально в личку при интересе.Исходники предоставляю, фото как правило тоже.Один объект 15 wmr. Время на заполнение одного объекта минут 7-10, с написанием текста.Работы много.

13 лет назад
deh222
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад