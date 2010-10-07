Описание товара для бытовой техники

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Нужен человек для добавления описания услуг подклучения бытовой техники. около 100 наименовании.

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13 лет назад
djamag
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Helena198282
Елена 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$200
20 дней
Не доделала заказ и исчезла