Создание описаний товаров для интернет-магазина

Требуется исполнитель, для регулярного обновления/добавления позиций в интернет магазин.

Тематика - сантехника.

На входе - строчка в экселе с наименованием товара и ценой, на выходе товарная позиция "под ключ" - с качественным описанием, (в т.ч. коротким), качественными нарезанными по заданным размерам и разложенными по папкам картинками, с заполненными мета-тегами и т.д.

Кроме того, прайсы периодически обновляются. По таким прайсам нужно отслеживать - что прибыло, что убыло. Новые позиции добавить, о выбывших сообщить, по оставшимся актуализировать цены.

Обязательное условие - наличие голосовой связи с исполнителем.

Из потенциальных исполнителей планирую выбрать 3+ для выполнения оплачиваемого по вашей ставке тестового задания, состоящего из 10 позиций. Все позиции будут одинаковы: после выбора кандидатов этот пост будет отредактирован и появится ссылка на прайс-лист с тестом. Оплата или СБС или по факту. Предоплат не будет. Кандидаты, практикующие подход"- Моя работа стоит X денег, но тестовую работу я выполню только за Y денег" - идут дальше.

Проект не подходит фрилансерам, которые

- работают по предоплате,

- не готовы выполнить тестовое задание,

- готовы выполнить тест только на 2, 3...5 и т.д. позиций, потому что считают, что этого количества будет достаточно для оценки их способностей,

- предлагают разные цены за работу и за выполнение теста,

- общаются исключительно в письменном виде и не готовы поддерживать голосовую связь в процессе постановки задачи, исполнении, сдачи работы,

- не готовы к долгосрочному сотрудничеству,

- прочитали этот список, но все равно оставили заявку, содержащую любое из отвергнутых требований.

Месячный бюджет - от 6 тыс рублей.