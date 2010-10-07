Нужно разместить электронную книгу на сайтах

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Нужно разместить электронную книгу на сайтах закачек и он-лайн библиотек.

1. Напишите цену за одно размещение

2. способы проверки выполнения задачи

куда еще можно разместить книгу чтобы ее скачивали.

Тематика – бизнес.

13 лет назад
hristosenko
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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