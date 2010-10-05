Наполнение интернет-магазина

Здравствуйте. Задача: Составить список сайтов, которые бесплатно (на постоянной или временной основе) позволяют разместить у себя прайс-листы интернет-магазинов в формате xml. И соответственно разместить на этих площадках наш прайс-лист. Просьба скидывать предложения сюда и в аську 91961599.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнять магазин товарами, создавать разделы, перемещать товары:
источник: самостоятельный поиск информации, если в ТЗ не будут указаны конкретные сайты, копипаст, чуток редактировать сам текст.
задание: задание поставляется в виде прайс листа и таблички самого задания с артами и названиями разделов, куда эти арты совать.
работа: через тимер.
поля для заполнения: арт, название, производитель (выпадаюший список), краткое и полное описание, картинка и цена.
движок Жумла 1.5
Объем работы. Работа есть и её достаточно. Тестовый вариант содержит 28 оплачиваемых позиций. Проверяю, если нравиться оплачиваю и даю еще задание.
Требования: честность, исполнительность, наличие отзывов. За подробностями в личку, цену указывайте в рублях.
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