Наполнение интернет-магазина

$50
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок269 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наполнять магазин товарами, создавать разделы, перемещать товары:

источник: самостоятельный поиск информации, если в ТЗ не будут указаны конкретные сайты, копипаст, чуток редактировать сам текст.

задание: задание поставляется в виде прайс листа и таблички самого задания с артами и названиями разделов, куда эти арты совать.

работа: через тимер.

поля для заполнения: арт, название, производитель (выпадаюший список), краткое и полное описание, картинка и цена.

движок Жумла 1.5

Объем работы. Работа есть и её достаточно. Тестовый вариант содержит 28 оплачиваемых позиций. Проверяю, если нравиться оплачиваю и даю еще задание.

Требования: честность, исполнительность, наличие отзывов. За подробностями в личку, цену указывайте в рублях.

13 лет назад
BlagoFF
Пётр 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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