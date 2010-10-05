Разместить прайс-листы интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые фрилансёры! Работа заключается в следующем: нужно найти в интернете статьи таких академиков РАН: Почебут Л.Г., Обозов Н.Н., Зимичев А.М.; членов совета СЗАГС (СПб) Юрьева А.И., Филиппова Германа Григорьевича, а также Сергиенко Е.А., Журавлёва ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Задача:
Составить список сайтов, которые бесплатно (на постоянной или временной основе) позволяют разместить у себя прайс-листы интернет-магазинов в формате xml. И соответственно разместить на этих площадках наш прайс-лист.
Просьба скидывать предложения сюда и в аську 91961599.
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