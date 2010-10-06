Эмуляция общения, размещение, продвижение

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок230 просмотров
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1. Инициировать общение между зарегистрированными пользователями сайта.

2. Создать положительный образ компании на различных внешних тематических форумах, блогах, соц.сетях и специализированных ресурсах.

3. Наполнить информацией группы вКонтакте, Facebook, Twitter, livejournal и @mail.ru

13 лет назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexmanag
Alex Manag 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$200
31 день
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