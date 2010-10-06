Эмуляция общения, размещение, продвижение

Нужен специалист для поиска и размещения информации в англоязычных блогах и форумах. Все тексты будут предоставлены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Инициировать общение между зарегистрированными пользователями сайта.
2. Создать положительный образ компании на различных внешних тематических форумах, блогах, соц.сетях и специализированных ресурсах.
3. Наполнить информацией группы вКонтакте, Facebook, Twitter, livejournal и @mail.ru
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