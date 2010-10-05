Поиск и размещение информации

Здравствуйте. Задача: Составить список сайтов, которые бесплатно (на постоянной или временной основе) позволяют разместить у себя прайс-листы интернет-магазинов в формате xml. И соответственно разместить на этих площадках наш прайс-лист. Просьба скидывать предложения сюда и в аську 91961599.