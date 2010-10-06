Разместить объявления на досках

1) Нужен один человек который разместит объявления на досках в инете на сумму: (жду предложений). для пробного нового проекта, только не на доски: doska.us, slando.ru, AVITO.ru, olx.ru т.к. я сам в них добавил. Требования: добавлять объявление в соответствующие тематики (не хочу чтоб меня люди материли), после выполнения размещений, предоставить мне все ссылки на эти объявления в формате .txt

2) Если есть желающие опробовать (т.к. не факт что получится) проект по иному заработку (подработке), то обращайтесь на Емайл: [email protected] или пишите в личку. Постараемся обмануть своего врага и поиметь с него долю!

Оплату произведу через webmoney в рублях.