Сбор информации

Есть сайт-библиотека, там тысячи книг. Нужно искать подходящие по смыслу статьи в википедии и вписывать туда ссылки на книги. Никакого спама! Только разумные ссылки по теме. Если не получается найти, то ничего не делать. В википедии лучше всего ...