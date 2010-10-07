Нужно проставить ссылки с википедии

Есть сайт-библиотека, там тысячи книг.

Нужно искать подходящие по смыслу статьи в википедии и вписывать туда ссылки на книги.

Никакого спама! Только разумные ссылки по теме. Если не получается найти, то ничего не делать.

В википедии лучше всего вписывать в раздел Ссылки.

Книг на сайте очень много, поэтому что-то да найдется обязательно.

Работа будет приниматься так: вы мне даете список статей википедии с указанием статей со ссылками, а я через неделю проверяю их. Срок в неделю будет для того, что вы не спамили - за это время 99% спамных ссылок удаляться.

Цену пишите за 10 ссылок, одна ссылка не нужна.

Если вы уверены в своем опыте, то можете писать цену за 100 ссылок