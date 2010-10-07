Нужно проставить ссылки с википедии

1) Нужен один человек который разместит объявления на досках в инете на сумму: (жду предложений). для пробного нового проекта, только не на доски: doska.us, slando.ru, AVITO.ru, olx.ru т.к. я сам в них добавил. Требования: добавлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-библиотека, там тысячи книг.
Нужно искать подходящие по смыслу статьи в википедии и вписывать туда ссылки на книги.
Никакого спама! Только разумные ссылки по теме. Если не получается найти, то ничего не делать.
В википедии лучше всего вписывать в раздел Ссылки.
Книг на сайте очень много, поэтому что-то да найдется обязательно.
Работа будет приниматься так: вы мне даете список статей википедии с указанием статей со ссылками, а я через неделю проверяю их. Срок в неделю будет для того, что вы не спамили - за это время 99% спамных ссылок удаляться.
Цену пишите за 10 ссылок, одна ссылка не нужна.
Если вы уверены в своем опыте, то можете писать цену за 100 ссылок
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Требуется спец. по поиску фото в инете и работе с базами данных в ехсель.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек, в чьи обязанности входят: - рассылка 1 раза в день новостей по базе подписчиков - формирование базы адресов и рассылка 1 раз в день коммерческих предложений по пресс-релизам сайта - формирование базы адресов ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Инициировать общение между зарегистрированными пользователями сайта. 2. Создать положительный образ компании на различных внешних тематических форумах, блогах, соц.сетях и специализированных ресурсах. 3. Наполнить информацией группы вКонтакте, Facebook, Twitter, livejournal и @mail.ruЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист для поиска и размещения информации в англоязычных блогах и форумах. Все тексты будут предоставлены.Закрыт13 лет назад
- $50
Наполнять магазин товарами, создавать разделы, перемещать товары: источник: самостоятельный поиск информации, если в ТЗ не будут указаны конкретные сайты, копипаст, чуток редактировать сам текст. задание: задание поставляется в виде прайс листа и таблички самого задания с артами ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Задача: Составить список сайтов, которые бесплатно (на постоянной или временной основе) позволяют разместить у себя прайс-листы интернет-магазинов в формате xml. И соответственно разместить на этих площадках наш прайс-лист. Просьба скидывать предложения сюда и в аську 91961599.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Здравствуйте, уважаемые фрилансёры! Работа заключается в следующем: нужно найти в интернете статьи таких академиков РАН: Почебут Л.Г., Обозов Н.Н., Зимичев А.М.; членов совета СЗАГС (СПб) Юрьева А.И., Филиппова Германа Григорьевича, а также Сергиенко Е.А., Журавлёва ...Завершен13 лет назад
Нужен контент менеджер для наполнения сайта текстом. Объем около 300 страниц.Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуются фрилансеры для удаленной работы в сфере рекламы и PR. Руководителем ставятся задачи по созданию Тизерной Рекламной Компании на какую-либо тематику. Работа фрилансера заключается в поиске графического материала (картинок/фото) в сети Интернет на заданную тему, обработка фото ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад