Набивка товаров для интернет-магазина

1) Нужен один человек который разместит объявления на досках в инете на сумму: (жду предложений). для пробного нового проекта, только не на доски: doska.us, slando.ru, AVITO.ru, olx.ru т.к. я сам в них добавил. Требования: добавлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется набить множество товаров для ИМ.
Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок.
Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html
Стоимость набивки одной позиции сейчас уточняется, мы ждем Ваших предложений. Наша ориентировочная стоимость $0,50 за товар. Предпочтение резидентам Украины (нам удобнее оплачивать через Приват24).
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