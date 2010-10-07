Набивка товаров для интернет-магазина

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт40 заявок884 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется набить множество товаров для ИМ.

Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок.

Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html

Стоимость набивки одной позиции сейчас уточняется, мы ждем Ваших предложений. Наша ориентировочная стоимость $0,50 за товар. Предпочтение резидентам Украины (нам удобнее оплачивать через Приват24).

13 лет назад
melbis
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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