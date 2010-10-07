Набивка товаров для интернет-магазина

Требуется набить множество товаров для ИМ.

Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок.

Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html

Стоимость набивки одной позиции сейчас уточняется, мы ждем Ваших предложений. Наша ориентировочная стоимость $0,50 за товар. Предпочтение резидентам Украины (нам удобнее оплачивать через Приват24).