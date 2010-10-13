Забить информацию со скрина в эксель-файл.

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13 лет назад
Marrych
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отдекватный исполнитель, порадовала скорость выполнения работы и качество! Спасибо)
Отличный работодатель. Четкое ТЗ, адекватная и своевременная оплата. Конструктивен в общении. Рекомендую.
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