Наполнение борцовского сайта wrestlingua

Добрый день

Ищу порядочных исполнителей для наполнения борцовского сайта wrestlingua.

Сначала о главном размер оплаты 2уе в день на одного контент менеджера. Это для начала а там поглядим как пойдет.

Суть работы: КОПИПАСТ спортивных новостей с открытых источников сети интернет. Движок DLE

Тема сайта

Борьба - вольная, греко-римская, дзюдо самбо, сумо и тд

Прием журналистов будет осуществляться по следующей схеме

1) вы оставляете свое предложение, после чего регистрируетесь на сайте http://wrestlingua.com/ и присылаете мне приватным сообщением свой ник(логин) и мейл, я высылаю вам подробную инструкцию.

2) вы добавляете новость (согласно инструкции) после чего я проверяю и делаю замечания вы исправляете.

3) вы добавляете еще одну новость, я опять проверяю если замечаний нет, значит начинаем работу. Если есть исправляю еще раз

4) повторяем еще раз всю процедуру если и после третьего раза вы не сможете сделать то что я от вас требую значит мы расстаемся (. Если же с 1-го 2-го или 3-го раза вы сделали все верно, значит начинаем работать :).

Что необходимо иметь что быть принятым к исполнению проекта

1) Иметь ежедневный доступ к сети интернет.

2) уметь оперативно пользоваться поисковыми системами ГУГл Яндекс и тд

3) Быть ответственным и честным

Цена новости : 0.2-0.25-0.33 уе за одну качественно сделанную новость. В зависимости от размера и количества фото материалов.