Наполнение борцовского сайта wrestlingua

Требуется набить множество товаров для ИМ. Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок. Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html Стоимость ...
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Добрый день
Ищу порядочных исполнителей для наполнения борцовского сайта wrestlingua.
Сначала о главном размер оплаты 2уе в день на одного контент менеджера. Это для начала а там поглядим как пойдет.
Суть работы: КОПИПАСТ спортивных новостей с открытых источников сети интернет. Движок DLE
Тема сайта
Борьба - вольная, греко-римская, дзюдо самбо, сумо и тд
Прием журналистов будет осуществляться по следующей схеме
1) вы оставляете свое предложение, после чего регистрируетесь на сайте http://wrestlingua.com/ и присылаете мне приватным сообщением свой ник(логин) и мейл, я высылаю вам подробную инструкцию.
2) вы добавляете новость (согласно инструкции) после чего я проверяю и делаю замечания вы исправляете.
3) вы добавляете еще одну новость, я опять проверяю если замечаний нет, значит начинаем работу. Если есть исправляю еще раз
4) повторяем еще раз всю процедуру если и после третьего раза вы не сможете сделать то что я от вас требую значит мы расстаемся (. Если же с 1-го 2-го или 3-го раза вы сделали все верно, значит начинаем работать :).
Что необходимо иметь что быть принятым к исполнению проекта
1) Иметь ежедневный доступ к сети интернет.
2) уметь оперативно пользоваться поисковыми системами ГУГл Яндекс и тд
3) Быть ответственным и честным
Цена новости : 0.2-0.25-0.33 уе за одну качественно сделанную новость. В зависимости от размера и количества фото материалов.
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