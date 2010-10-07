Общение на форумах

Требуется набить множество товаров для ИМ. Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок. Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html Стоимость ...
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Ищу человека, готового заняться постингом на форумах и блогах. До 15 р за пост. Еженедельные выплаты.
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