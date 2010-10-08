Наполнение интернет магазина товаром

Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок455 просмотров
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Наполнить магазин товаром от 5000 до 20000 наименований товара

Тематика продукты питания и детские товары

1)Название товара

2)Фото(белый фон, размер не более 400*500 пикселей))

4)Описание и состав товара(Состав нужен не для все товаров, к пример для рыбы и мяса состав не нужен(нужно описание) а вот для детского питания нужен и очень подробно)

Указывайте стоимость работы(за единицу товара)

13 лет назад
aleks-77
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв