Найти сайты по критериям

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Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок281 просмотр
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Нужно собрать базу всех кому может быть интересна спецодежда.

Интересует Украина.

Варианты сбора могут быть разными, как пример:

1. Ищите кто торгует спецодеждой в гугле и выписывайте их данные

2. Ищите медицинские учреждения, клиники и т.д и выписывайте их данные

3. Ищите строительные магазины и выписывайте их данные

И т.д…

Поиск предлагаю делать через гугл.

Главное после предоставить таблицу с такими полями:

1. Источник, ссылка (откуда взяли информацию)

2. Е-mail

3. Название организации, сайта, магазина

4. Характеристика (сайт, магазин, клиника и т.д…)

5. Контактный номер (по возможности)

13 лет назад
webok
Украина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад