Найти сайты по критериям

Есть сайт медицинского центра в Москве. Нужен новый оптимизированный по ключевым словам контент для главной страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать базу всех кому может быть интересна спецодежда.
Интересует Украина.
Варианты сбора могут быть разными, как пример:
1. Ищите кто торгует спецодеждой в гугле и выписывайте их данные
2. Ищите медицинские учреждения, клиники и т.д и выписывайте их данные
3. Ищите строительные магазины и выписывайте их данные
И т.д…
Поиск предлагаю делать через гугл.
Главное после предоставить таблицу с такими полями:
1. Источник, ссылка (откуда взяли информацию)
2. Е-mail
3. Название организации, сайта, магазина
4. Характеристика (сайт, магазин, клиника и т.д…)
5. Контактный номер (по возможности)
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