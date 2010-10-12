Текст для страницы «О Компании»

Требуется набить множество товаров для ИМ. Товаров очень много, набивать их могут параллельно множество человек, так что ждем Ваших заявок. Чтобы понять объем работы мы записали для вас видео-ролик, по которому Вы сможете оценить трудоемкость работы: http://sport-planet.ua/lesson/FirstGoods.html Стоимость ...
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Добрый вечер.
Для сайта компании занимающейся поставками свежезамороженных морепродуктов — в основном, а также мяса, майонеза, сахара и масла, требуется текст, в раздел готовящегося сайта — «О компании».
Что дано? Есть краткая информация с основными характеристиками, пожелания что отразить в тексте.
Необходимо, всё это привести к удобочитаемому виду для людей и ботов поисковиков.
Оплата по факту. Яндекс-деньги или Вебмани.
Исполнитель будет выбран завтра, до полудня, по Московскому времени.
Переписка только через личку, в рамках данного сервиса.
Если остались какие-то вопросы, пишите их вместе с откликом.
СпасиБо.
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