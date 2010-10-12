Текст для страницы «О Компании»

Добрый вечер.

Для сайта компании занимающейся поставками свежезамороженных морепродуктов — в основном, а также мяса, майонеза, сахара и масла, требуется текст, в раздел готовящегося сайта — «О компании».

Что дано? Есть краткая информация с основными характеристиками, пожелания что отразить в тексте.

Необходимо, всё это привести к удобочитаемому виду для людей и ботов поисковиков.

Оплата по факту. Яндекс-деньги или Вебмани.

Исполнитель будет выбран завтра, до полудня, по Московскому времени.

Переписка только через личку, в рамках данного сервиса.

Если остались какие-то вопросы, пишите их вместе с откликом.

СпасиБо.