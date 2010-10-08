Необходимо размещение сообщений на форумах.

Тематика – Онлайн игры, Азартные игры.

Ваша задача:

Зарегистрироваться на форуме и разместить на нём наше сообщение в соответствие

с правилами форума, чтобы его не удалили.

Форумы – ищем самостоятельно.

Подробный текст сообщения – предоставляется.

Подробности – по запросу.

Проверка и оплата по факту размещённых сообщений не ранее чем через 3 дня после

размещения.

10 постов - 30р

Выплата от 10 постов.

icq:554869482