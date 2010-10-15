Скопировать текст в Ворд

Задачи:

- найти любой большой блог на украинском языке. Чем больше, тем лучше;

- скопировать все посты в Ворд, но не как попало, а как оно есть в самом блоге,... то есть Название, отступ, текст поста, большой отступ, название следующего поста и так далее. Комментарии не нужны.

- сделать все то самое с любым большим блогом на русском языке и скопировать текст в отдельный файл.

Мне нужен довольно большой объем, поэтому может одним-двумя блогами не обойдемся...

Не срочно.

Пишите цену за... ну возьмем за стандарт 10 скопированных постов.