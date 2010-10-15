Скопировать текст в Ворд

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Задачи:
- найти любой большой блог на украинском языке. Чем больше, тем лучше;
- скопировать все посты в Ворд, но не как попало, а как оно есть в самом блоге,... то есть Название, отступ, текст поста, большой отступ, название следующего поста и так далее. Комментарии не нужны.
- сделать все то самое с любым большим блогом на русском языке и скопировать текст в отдельный файл.
Мне нужен довольно большой объем, поэтому может одним-двумя блогами не обойдемся...
Не срочно.
Пишите цену за... ну возьмем за стандарт 10 скопированных постов.
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