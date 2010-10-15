Скопировать текст в Ворд

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок426 просмотров
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Задачи:

- найти любой большой блог на украинском языке. Чем больше, тем лучше;

- скопировать все посты в Ворд, но не как попало, а как оно есть в самом блоге,... то есть Название, отступ, текст поста, большой отступ, название следующего поста и так далее. Комментарии не нужны.

- сделать все то самое с любым большим блогом на русском языке и скопировать текст в отдельный файл.

Мне нужен довольно большой объем, поэтому может одним-двумя блогами не обойдемся...

Не срочно.

Пишите цену за... ну возьмем за стандарт 10 скопированных постов.

13 лет назад
client_is
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
alex-crimea
Александр 
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
5 дней
Александр сделал работу быстро, правильно и за адекватную цену. Теперь есть к кому обращаться.
Четкая постановка задания, оперативное решение возникающих вопросов. С таким заказчиком всегда приятно работать.
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