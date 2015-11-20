Требуется человек или группа людей, которые готовы на себя взять полноценное наполнение сайта контентом. Сайт посвящен утеплению жилых и нежилых помещений пенополиуретаном (компания которая предоставляет услуги напыления ППУ. Сайт нацелен на продажи и привлечения целевого трафика ...
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Добрый день!
ТЗ. 1
1. Товары для секс шопа, нужно отрерайтить описание 800 символов
Товаров 2 000 шт.
тз. 2
Наполнение магазина готовыми статьями + перелинковать + прописать мета
50 страниц
Ваши цены и сроки ?
Спасибо.
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