Наполнение сайта контентом (Утепление ППУ)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть первый сайт компании - [url=http://www.moiokna.by/]http://www.moiokna.by/[/url] Сейчас запускается второй с аналогичной структурой - [url=http://imperial-okna.by/]http://imperial-okna.by/[/url] В разделе каталога, аналогичному первому [url=http://www.moiokna.by/catalog/]http://www.moiokna.by/catalog/[/url] нужно будет найти и добавить фото по темам каталога "окна пвх" , "балконные рамы" , "обшивка вагонкой, пвх" и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек или группа людей, которые готовы на себя взять полноценное наполнение сайта контентом.
Сайт посвящен утеплению жилых и нежилых помещений пенополиуретаном (компания которая предоставляет услуги напыления ППУ. Сайт нацелен на продажи и привлечения целевого трафика с последующей монетизацией.)
Исполнитель должен находить интересные материалы, новости в представленной отрасле, подбирать ключевые слова и на основе них писать контент, находить для написанных материалов медиа-контент и публиковать всё это на сайте.
Т.е. мы хотим, чтобы весь контент лежал на конкретном человеке "от А до Я"
В заявке просьба указывать опыт работы с подобными задачами. Будете вы работать в одиночку или с кем-то (возможно вы компания или группа копирайтеров), а так же ориентированную цену. Цену можно расчитывать например за один материал.
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