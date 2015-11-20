Наполнение сайта контентом (Утепление ППУ)

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок326 просмотров
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Требуется человек или группа людей, которые готовы на себя взять полноценное наполнение сайта контентом.

Сайт посвящен утеплению жилых и нежилых помещений пенополиуретаном (компания которая предоставляет услуги напыления ППУ. Сайт нацелен на продажи и привлечения целевого трафика с последующей монетизацией.)

Исполнитель должен находить интересные материалы, новости в представленной отрасле, подбирать ключевые слова и на основе них писать контент, находить для написанных материалов медиа-контент и публиковать всё это на сайте.

Т.е. мы хотим, чтобы весь контент лежал на конкретном человеке "от А до Я"

В заявке просьба указывать опыт работы с подобными задачами. Будете вы работать в одиночку или с кем-то (возможно вы компания или группа копирайтеров), а так же ориентированную цену. Цену можно расчитывать например за один материал.

7 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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