Заполнение позиций

нужен человек на постоянной основе ,который будет заполнять позиции ключевыми словами для каталога на проме с word state yandex либо google key words на сайте http://mag-opt.com.ua, просто копировать слова в топе и заполнять в позиции.желательно в первой половине дня.

Всего влезает порядка 35 слов может чуть больше.дополняем примерно 15-20 позиций в день.работа не пыльная и вообщем то быстрая. за каждую позицию оплата 0,50 грн.

Просьба людей которые не работают с промом не обращаться . помимо этого на данный момент есть еще 400 позиций которые надо заполнить