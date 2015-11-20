Заполнение позиций

Требуется человек или группа людей, которые готовы на себя взять полноценное наполнение сайта контентом. Сайт посвящен утеплению жилых и нежилых помещений пенополиуретаном (компания которая предоставляет услуги напыления ППУ. Сайт нацелен на продажи и привлечения целевого трафика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен человек на постоянной основе ,который будет заполнять позиции ключевыми словами для каталога на проме с word state yandex либо google key words на сайте http://mag-opt.com.ua, просто копировать слова в топе и заполнять в позиции.желательно в первой половине дня.
Всего влезает порядка 35 слов может чуть больше.дополняем примерно 15-20 позиций в день.работа не пыльная и вообщем то быстрая. за каждую позицию оплата 0,50 грн.
Просьба людей которые не работают с промом не обращаться . помимо этого на данный момент есть еще 400 позиций которые надо заполнить
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