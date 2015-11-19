Наполнение сайта оборудования (инструменты)

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки276 просмотров
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Нужно заполнить товарные позиции.

Есть сайты поставщиков - оттуда берём основу для описания.

Требования к описанию: рерайт 500-800 символов, уникальность 80% по Адвего.

Картинки к описанию нужно найти в интернете.

Заполнить характеристики товара.

Товаров много (несколько сотен). Пишите Ваши цены.

8 лет назад
evgenijweb
Евгений 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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