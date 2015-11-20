Поиск зданий и сооружений построенных в период 1970 - 1990 гг.

$75
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Поиск зданий и сооружений построенных в период 1970 - 1990гг. имеющих выносное остекление фасада (алюминий и стекло) не подвергавшееся замене (ремонту, реконструкции),  в одном из следующих городов России: Екатеринбург, Пермь, Нижний-Новгород. Указанный тип остекления использовали при строительстве государственных учреждений. Пример

здания во вложении.

 

При оценке качества выполнения работы учитыается:

- соответствие зданий периоду постройки 1970 - 1990 гг.;

- наличие выносного остекления здания;

-  остекление фасада(алюминий и стекло) должно иметь первозданный вид (не подвергавшийся замене);

- количество зданий не менее 10 ед.;

- наличие фото здания;

- наличие адреса;

- стоимость одного здания 300 рублей.

8 лет назад
strelkov_2014
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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