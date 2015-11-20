Поиск зданий и сооружений построенных в период 1970 - 1990 гг.

Нужно наполнить каталог товарами. Есть 3 донора. Надо добавить фото, описание и атрибуты. Админка - Opencart. Установлены инструменты для более удобной и быстрой работы с товарами и их заполнением. Примерно 2-3 товара в минуту можно успеть, если ...