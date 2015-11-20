Найти видеокурсы

Подобрать Видеоролик подходящий по смыслу к товару Каждая строка это товар, вам нужно подобрать видео к каждому товару, На какие то товары вы можете не найти видео - это нормально, пропускайте Видео нужно искать на ютубе, добавлять ссылку ...