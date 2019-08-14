Наполнение сайта на Joomla

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Закрыт39 заявок340 просмотров

Нужно добавить товар в каталог. Все описания подготовлены в excel. Ничего, кроме текста, добавлять не надо. Порядка 1000 позиций.

Пишите цену за 1 позицию и срок выполнения

Joomla
6 лет назад
jenek24
44 года
15 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров