Наполнить текстом сайт

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текст должен быть читабельным, уникальным (будет проверен сopyscape), и не похожим на тексты конкурентов в выдаче ПС
1800-2000 знаков каждая страница сайта
процент содержания ключевиков 7%
сроки- чем раньше, тем лучше
Кто за сколько и в какие сроки готов сделать?
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