Постинг на сайте

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Закрыт1 заявка205 просмотров

Здравствуйте, ищу человека с раскрученными, настоящими или правдопободными аккаунтами mail.ru. Необходимо задать вопрос на otvet.mail.ru с одного аккаунта и ответить с других, указав ссылку на сайт. Общение должно казаться естественным.

Просьба указать стоимость за 1 пост и сколько постов вы можете написать.

Оплата Яндекс деньги, Webmoney, Qiwi.

Спасибо.

11 лет назад
ivlas
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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