Постинг на сайте

Здравствуйте, ищу человека с раскрученными, настоящими или правдопободными аккаунтами mail.ru. Необходимо задать вопрос на otvet.mail.ru с одного аккаунта и ответить с других, указав ссылку на сайт. Общение должно казаться естественным.

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