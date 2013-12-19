Разместить 50 объявлений на авито

Требуется человек для подбора фото и видеоматериалов для статей сайта с последующей публикацией. Работы пока не много (минимум одна публикация в день), поэтому рассматривайте ее как дополнительный заработок. Присылайте заявки с желаемой стоимостью оплаты труда ...