Добавить 50 сайтов в Яндекс Вебмастер

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Завершен5 заявок149 просмотров

Добавить 50 сайтов в ЯндексВебмастер (заливаем файл на ftp + подтверждаем), снять 5 показателей для каждого, заполнить эксель-таблицу.

Работы на 1.5-2 часа.

Указывайте цену и крайний срок сдачи.

11 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$18
1 день
Всё ок. Чётко и в срок. Рекомендую.
Спасибо Дмитрию за работу! С оплатой все четко. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад

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