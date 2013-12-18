Заполнение форума нужной информацией

Приветствую

Задача:

Есть 90 форумов автомобильной тематики по регионам

тоесть

Брянск.автофорум.ком

и тд

и 10 разделов:

Вот их надо наполнить инфой

сервисы,авторазборки,магазины,автосалоны,автомойки,гаражи(стоянки)

Тоесть у нас в РФ всего около 90 регионов (включая страны снг) - нужна вся эта инфа, точнее чем больше - тем лучше

У кого какие расценки? на поиск инфы и постинг на форуме.

Контакты - предпочтительнее скайп