Сбор вакансий по работным сайтам в эксель

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок212 просмотров

Требуется сборка базы свежих вакансий по сайтам поиска работы HH.ru, job.ru, Rabota.ru, superjob.ru

оплата 5 рублей за одно уникальное объявление (дубликаты объявлений от одной фирмы засчитываются

как одно объявление), внесенное в форму excel по присланному образцу.

Нужно скопировать (CTRL + C) данные из страницы сайта и

вставить (CTRL + V) в табличные колонки. http://voronezh.hh.ru/applicant/searchvacancyresult.xml?orderBy=0&itemsOnPage=20&areaId=1844&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD&compensationCurrencyCode=RUR&searchPeriod=30&page=1

– ссылка на сайт и категорию поиска работы в разделе вакансий.

Нас интересуют компании, у которых размещены следующие вакансии:

1. Системный администратор (набирается в строке поиска)

2. Помощник системного администратора (набирается в строке поиска)

Регион поиска – Воронежская область

Зарплата – не важно

Форма таблицы для заполнения находится здесь: http://yadi.sk/d/2VOzNwL-EPB6G

Заполнять нужно все поля по максимуму. Обязательны к заполнению поля:

Название (компании)

Телефон (сотовый, факс)

Вакансия

Если на сайте поиска вакансии нет контактных данных, телефонов, контактного лица и т.д. то нужно открыть новую страницу Яндекса и впечатать туда (скопировать) название компании или перейти на сайт компании и

взять телефон, e-mail и контактные лица (если есть) с сайта.

Обычно контакты находятся в разделе КОНТАКТЫ или О КОМПАНИИ.

По всем вопросам обращаться.

Собранную базу просьба направлять на почту.

оплата производится в течение 2-3-х дней после предоставления отчета удобным для вас способом.

11 лет назад
redhotmotor
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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