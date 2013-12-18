Размещение объявлений, топиков, карточек на интернет досках (типа tiu) Как общие доски типа (tiu.ru), так и профильные площадки (юридические и бухгалтерские) Компания занимается юридическими услугами и бухгалтерским обслуживанием. ...
Сбор вакансий по работным сайтам в эксель
Требуется сборка базы свежих вакансий по сайтам поиска работы HH.ru, job.ru, Rabota.ru, superjob.ru
оплата 5 рублей за одно уникальное объявление (дубликаты объявлений от одной фирмы засчитываются
как одно объявление), внесенное в форму excel по присланному образцу.
Нужно скопировать (CTRL + C) данные из страницы сайта и
вставить (CTRL + V) в табличные колонки. http://voronezh.hh.ru/applicant/searchvacancyresult.xml?orderBy=0&itemsOnPage=20&areaId=1844&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD&compensationCurrencyCode=RUR&searchPeriod=30&page=1
– ссылка на сайт и категорию поиска работы в разделе вакансий.
Нас интересуют компании, у которых размещены следующие вакансии:
1. Системный администратор (набирается в строке поиска)
2. Помощник системного администратора (набирается в строке поиска)
Регион поиска – Воронежская область
Зарплата – не важно
Форма таблицы для заполнения находится здесь: http://yadi.sk/d/2VOzNwL-EPB6G
Заполнять нужно все поля по максимуму. Обязательны к заполнению поля:
Название (компании)
Телефон (сотовый, факс)
Вакансия
Если на сайте поиска вакансии нет контактных данных, телефонов, контактного лица и т.д. то нужно открыть новую страницу Яндекса и впечатать туда (скопировать) название компании или перейти на сайт компании и
взять телефон, e-mail и контактные лица (если есть) с сайта.
Обычно контакты находятся в разделе КОНТАКТЫ или О КОМПАНИИ.
По всем вопросам обращаться.
Собранную базу просьба направлять на почту.
оплата производится в течение 2-3-х дней после предоставления отчета удобным для вас способом.
Заявки фрилансеров
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