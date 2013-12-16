Заполнение каталога товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок250 просмотров

Необходимо заполнить магазин karlsonshop.ru (Joomla+Virtuemart) из магазина begemott.ru, и чтобы в дальнейшем имелась возможность автоматически обновлять ассортимент.

Joomla
11 лет назад
svcosmetic
Максим 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров