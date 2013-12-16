Контент менеджер на постоянное сотрудничество

Для постоянного сотрудничества ищется человек, возможно несколько, который знает, что такое админка сайта, которого не пугает текст с тегами форматирования, и он понимает что они значат. Человек. знающий русский язык, и умеющий делать простейший рерайт.

Желательно мужского пола, поскольку тематика для взрослых. Но если вы - девушка, не обремененная пуританскими взглядами, то будете также желанной кандидатурой. А если вы знаете, что такое тайтл, то вообще замечательно.

Обязательным требованием является аккуратность и внимательность.

Что нужно делать.

По графику (раз в 1-3 дня) заходить на сайты и добавлять материалы. Сайты на вордпессе.

Если сработаемся по этому заданию, то будет и еще работа.

По деньгам: 90 руб в час, оплата вебманями, либо можем работать с оплатой за добавленные посты. Это уже договоримся по ходу.