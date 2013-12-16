Контент менеджер на постоянное сотрудничество

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок335 просмотров

Для постоянного сотрудничества ищется человек, возможно несколько, который знает, что такое админка сайта, которого не пугает текст с тегами форматирования, и он понимает что они значат. Человек. знающий русский язык, и умеющий делать простейший рерайт.

Желательно мужского пола, поскольку тематика для взрослых. Но если вы - девушка, не обремененная пуританскими взглядами, то будете также желанной кандидатурой. А если вы знаете, что такое тайтл, то вообще замечательно.

Обязательным требованием является аккуратность и внимательность.

Что нужно делать.

По графику (раз в 1-3 дня) заходить на сайты и добавлять материалы. Сайты на вордпессе.

Если сработаемся по этому заданию, то будет и еще работа.

По деньгам: 90 руб в час, оплата вебманями, либо можем работать с оплатой за добавленные посты. Это уже договоримся по ходу.

11 лет назад
kocour
42 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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