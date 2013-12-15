Необходимо собрать список определенных организаций из интернета со следующими полям: название компании, контакты, сайт, описание. Описанию необходимо сделать рерайт (макс 500 знаков). Компаний ориентировачно около 100. ...
Наполнение интернет магазина
Разыскивается человек для наполнения интернет магазина по продаже алюминиевого профиля.
Требуется создавать и заполнять карточки товаров, заливать фотографии и т.д.
Требования:
Внимание к деталям - это ключевое требование. Необходимо выполнять работу максимально прилежно и точно, без малейших ошибок;
Аккуратность;
Базовые знания Adobe Photoshop и MS Excel.
Оплата $3 за час работы.
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