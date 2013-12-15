Наполнение интернет магазина

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Закрыт13 заявок222 просмотра

Разыскивается человек для наполнения интернет магазина по продаже алюминиевого профиля.

Требуется создавать и заполнять карточки товаров, заливать фотографии и т.д.

Требования:

Внимание к деталям - это ключевое требование. Необходимо выполнять работу максимально прилежно и точно, без малейших ошибок;

Аккуратность;

Базовые знания Adobe Photoshop и MS Excel.

Оплата $3 за час работы.

11 лет назад
cheechoo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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