Сделать ресайз фотографий и добавить их в html

Добрый день!

Задание несложное для тех, кто знаком с фотошопом и html.

Есть лендинг http://ugg-mania.ru/

Я скину архив с фотками, названиями и ценами - нужно будет заполнить страничку. Как это выглядит:

Женские ботинки

с флисом (болотные)

Размер:35,536373839

Цена:9 980р.5,690 р.

Выгода:4,290 р.

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Собственно нужно сделать для каждого товара такой блок, где указать название, цену, размер, выгоду и имя картинки. (данные для этого дам)

Картинки большого размера, нужно каждую превратить в маленькую (как на лендинге).

Всего около 30-50 товаров. Сделать нужно до утра - часов 10-11 по мск. Указывайте цены за 10 позиций, пожалуйста.