Необходимо собрать список определенных организаций из интернета со следующими полям: название компании, контакты, сайт, описание. Описанию необходимо сделать рерайт (макс 500 знаков). Компаний ориентировачно около 100. ...
Сделать ресайз фотографий и добавить их в html
Добрый день!
Задание несложное для тех, кто знаком с фотошопом и html.
Есть лендинг http://ugg-mania.ru/
Я скину архив с фотками, названиями и ценами - нужно будет заполнить страничку. Как это выглядит:
Женские ботинки
с флисом (болотные)
Размер:35,536373839
Цена:9 980р.5,690 р.
Выгода:4,290 р.
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Собственно нужно сделать для каждого товара такой блок, где указать название, цену, размер, выгоду и имя картинки. (данные для этого дам)
Картинки большого размера, нужно каждую превратить в маленькую (как на лендинге).
Всего около 30-50 товаров. Сделать нужно до утра - часов 10-11 по мск. Указывайте цены за 10 позиций, пожалуйста.
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