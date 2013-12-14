Требуется наполнение сайта

Нужен человек, который имеет опыт работы с наполнением сайтов. Задача — нужно заполнить ценами сайт производителя дверей. Вот здесь находится ролик по заполнению одного параметра http://www.ex.ua/275592852680, причем в ролике я добавил позицию, а нужно будет заполнять только поле "цена", таких параметров около 3000

Внимание!!! Эту работу нужно сделать за выходные, те кто не может приступить сегодня и поработать завтра - просьба не беспокоить. Прошу сразу озвучивать цену за 1000, тк только с этой информацией мы сможем общаться дальше.