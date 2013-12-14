Необходимо собрать список определенных организаций из интернета со следующими полям: название компании, контакты, сайт, описание. Описанию необходимо сделать рерайт (макс 500 знаков). Компаний ориентировачно около 100. ...
Контент-менеджер.
Ведение сайта от и до. Работа ОБЯЗАТЕЛЬНО на полный день.
Делать необходимо около 15 статей/неделю. Соответственно, при такой публикации будет выходить около 15 000-18 000 рублей в месяц.
БОльшое предпочтение отдается девушкам, так как они по опыту намного лучше справляются с заданием (грамотность, соблюдение сроков, аккуратность)
В ваши обязанности будет входить:
1) поиск темы статьи
2) формирование ТЗ на статьи
3) заказ на бирже
4) приемка, публикация и оформление
Оплата за конечную оформленную и выложенную статью, никаких этапов. Нужен человек, который будет заниматься ОТ и ДО.
Заказываете статью на мои деньги, будет предоставлен аккаунт в биржах копирайтинга. Своих трат у вас не будет никаких.
Стоимость за одну оформленную и выложенную статью в среднем 250–300 рублей. (зависит от объема, и от элементов в статье)
Есть люди, которые успевают выкладывать по 5 статей в день. Сколько успеете — столько и заработаете.
Среднее время на выкладку 60 минут. На поиск тем для статьи около 1-го дня, но тем вы соберете сразу около 100 штук.
На каждый этап работ будут предоставлены подробнейшие инструкции (только конечным исполнителям).
Жду от вас письмо с указанием того, что умеете, с чем знакомы из SEO (Yandex Wordstat, работали ли с KeyCollector, сможете ли заполнить статью на чистом HTML без визуального редактора) и тд
Те, кто любит делать всё спустя рукава, могут не откликаться. Все надо будет делать очень качественно и кропотливо.
Работа несложная, отсутствие навыков не будет решаюшим в принятии решения.
Также необходимо обладать грамотностью, чтоб вы могли принимать статьи без пунктуационных и грамматических ошибок. Вот это действительно важно.
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