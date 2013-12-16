Необходимо собрать список определенных организаций из интернета со следующими полям: название компании, контакты, сайт, описание. Описанию необходимо сделать рерайт (макс 500 знаков). Компаний ориентировачно около 100. ...
Заполнить языковые версии неск. сайтов.
Добрый день !
Имеется сайт на русском языке. Полностью готовый. Есть также его клон. Необходимо наполнить информацией.
Имеется карта сайта на другом языке.
Указывайте стоимость переноса за 1 страницу. Общий объем порядка 150 - 300 страниц.
Сделать нужно очень аккуратно - без лишних тегов. Без косяков по текстам отступам и картинкам.
Система управления простая в использовании. Вcтроенный редактор tiny_mce. Проще чем joomla.
Срочно.
Заявки фрилансеров
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