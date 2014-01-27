Необходимо собрать список определенных организаций из интернета со следующими полям: название компании, контакты, сайт, описание. Описанию необходимо сделать рерайт (макс 500 знаков). Компаний ориентировачно около 100. ...
Сверка позиций сайта с прайс листом
Сверить позиций с сайта с прайс листом задание в приложение
от вас сроки и бюджет
оплата за обнаруженные недостающие позиции
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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