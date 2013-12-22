Описания товаров на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки266 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт компьютерного магазина. Надо добавить краткие описания товаров и некоторые картинки (в основном, картинки есть, но иногда не хватает), описания должны быть рерайтингом существующих в интернете. Предпочтение тем, кто работал с движком Prestashop. Присылайте Ваши цены за позицию - короткое описание и короткое описание + картинка.

PrestaShop
11 лет назад
LucyLogics
Людмила 
33 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Deia
30 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$68
5 дней
С Алексеем очень приятно работать. Делает быстро, вовремя, сам связывается и сообщает о выполнении - не нужно контролировать. Помимо основного задания, также заметил уже имеющуюся ошибку и подсказал варианты. Компетентный и самостоятельный специалист.
Замечательный человек, с которым приятно работать. Всегда на связи, когда возникают какие-либо вопросы. Моментальная оплата после выполнения любой части работы. Всем рекомендую как добросовестного заказчика.

Заявки фрилансеров

Deia
30 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад