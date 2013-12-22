Описания товаров на сайте

Здравствуйте.

Есть сайт компьютерного магазина. Надо добавить краткие описания товаров и некоторые картинки (в основном, картинки есть, но иногда не хватает), описания должны быть рерайтингом существующих в интернете. Предпочтение тем, кто работал с движком Prestashop. Присылайте Ваши цены за позицию - короткое описание и короткое описание + картинка.