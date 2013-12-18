Наполнить строительный магазин 1000 товарами.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок392 просмотра

Требуется человек который быстро и качественно заполнит ИМ товарами. Движок Simpla. Срок на исполнение 2 недели.

11 лет назад
matog
Давид 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$5
7 дней
Отлично справился с поставленной задачей, быстро и в срок. Всегда на связи. Очень доволен сотрудничеством!
Давид, просто отличный человек и заказчик! Работа реально интересная, оплата строго в срок, всегда на связи. Вообщем я реально очень доволен работой с этим заказчиком и рекомендую как надёжного работодателя.

Заявки фрилансеров

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент менеджер на постоянное сотрудничество

    Для постоянного сотрудничества ищется человек, возможно несколько, который знает, что такое админка сайта, которого не пугает текст с тегами форматирования, и он понимает что они значат. Человек. знающий русский язык, и умеющий делать простейший рерайт. ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта продукцией

    Необходимо наполнить сайт товаром, примерно 500-600 позиций, рации, радиооборудование. Вставить фотографии, техническое описание. Нужна качественная работа, жду Ваших предложений.

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение интернет магазина

    Разыскивается человек для наполнения интернет магазина по продаже алюминиевого профиля. Требуется создавать и заполнять карточки товаров, заливать фотографии и т.д. Требования: Внимание к деталям - это ключевое требование. Необходимо ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить 2 сайта

    Необходимо найти и скопировать в инете инфу (КАРТИНКИ И ТЕКСТЫ) вставить ее на сайт. CMS Joomla. 1. сайт тематика аудит, бух учет. 1 с Бухгалтерия 2. сайт тематика: ...

    Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер.

    Ведение сайта от и до. Работа ОБЯЗАТЕЛЬНО на полный день. Делать необходимо около 15 статей/неделю. Соответственно, при такой публикации будет выходить около 15 000-18 000 рублей в месяц. БОльшое предпочтение ...

    HTML
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется наполнение сайта

    Нужен человек, который имеет опыт работы с наполнением сайтов. Задача — нужно заполнить ценами сайт производителя дверей. Вот здесь находится ролик по заполнению одного параметра http://www.ex.ua/275592852680, причем в ролике я добавил позицию, а нужно ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад